Νεϊμάρ, Μπαπέ και Αντετοκούνμπο αντάλλαξαν φανέλες και παπούτσια! (pics & vids)

Συνάντηση με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τους συμπαίκτες του στους Μπακς, είχαν μετά το παιχνίδι με τους Χόρνετς οι Νεϊμάρ, Μπαπέ. Οι δύο σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν, βρέθηκαν στα αποδυτήρια των «Ελαφιών» και γνωρίστηκαν με όλους τους NBAer.

Μάλιστα, αντάλλαξαν και φανέλες αλλά και παπούτσια με τον Γιάννη, με τους Μπακς να τους έχουν ετοιμάσει κι από μία δική τους φανέλα της ομάδας.

Following the NBA Paris Game win, @KMbappe and @neymarjr came through to see the @Bucks!

Mbappe and Giannis exchanged signed shoes. #NBAParis (via @NBAKicks) pic.twitter.com/kiZliWllHI

— NBA (@NBA) January 24, 2020