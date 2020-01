Αντετοκούνμπο: Έδωσε τα παπούτσια του σε ένα παιδάκι για τα γενέθλιά του! (vid)

Μετά το παιχνίδι με τους Χόρνετς στο Παρίση, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, είδε έναν νεαρό φαν του να του ζητάει με μήνυμα σε ένα χάρτινο πλακάτ να του δώσει τα παπούτσια του για δώρο γενεθλίων.

Ο «Greek Freak» πήγε προς το μέρος του κι αφού του ευχήθηκε χρόνια πολλά έβγαλε τα παπούτσια που φορούσε στο παιχνίδι και του τα έκανε δώρο, ενώ μετά φωτογραφήθηκε με τον ίδιο και τους φίλους του.

Giannis took off his game-worn shoes and gifted it to this fan for his birthday

(via @Bucks)pic.twitter.com/BQykGw9d8s

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 25, 2020