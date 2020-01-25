Χόρνετς - Μπακς 103-116: Η 30άρα εμφάνιση του Γιάννη στο Παρίσι (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 30 πόντους, 16 ριμπάουντ και 6 ασίστ στη νίκη των Μπακς επί των Χόρνετς στο παιχνίδι που έγινε στο Παρίσι.
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 100vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 88
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ BEKO 73vs
ΜΙΛAΝΟ 64
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 104vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 75vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 80
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ 3vs
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 5vs
1. FC KOLN 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΡΕΣΙΑ 0vs
ΜΙΛΑΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΣ 1vs
ΡΕΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΣΑΣΟΥΝΑ 2vs
ΛΕΒAΝΤΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 0
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ -vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -
ESPANYOL -vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -
ΑΛΑΒΕΣ -vs
ΒΙΓΙΑΡΕAΛ -
ΣΕΒΙΛΛΗ -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
ΣΠΑΛ -vs
ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ -vs
ΤΖΕΝΟΑ -
ΤΟΡΙΝΟ -vs
ΑΤΑΛAΝΤΑ -
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -vs
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -vs
PADERBORN 07 -
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -vs
ΛΕΙΨΙΑ -
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ -vs
ΜAΙΝΤΖ -
ΜΠAΓΕΡΝ -vs
ΣAΛΚΕ -
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING -vs
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -
ΗΡΑΚΛΗΣ -vs
ΛAΡΙΣΑ -
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ -vs
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT -
ΚΟΛΟΣΣΟΣ -vs
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
ΑΕΚ -
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ -vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ -
ΝΤΙΤΡΟΙΤ ΠΙΣΤΟΝΣ -vs
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ -vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ -
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ -
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ -vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -vs
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ -vs
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ -
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ -vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ -
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ -vs
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -
ΜΑΡΣΕΙΓ -vs
ΑΝΖΕ -
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ -vs
ΝΙΜ -
ΜΟΝΑΚΟ -vs
RC STRASBOURG -
ΡΕΜΣ -vs
ΜΕΤΣ -
ΜΠΡΕΣΤ -vs
ΑΜΙAΝ -
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -vs
ΝΤΙΖΟΝ -
ΒΕΡΟΙΑ -vs
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ -vs
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ -
ΚΑΣΙΜΠΑΣΑ -vs
ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ -
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -vs
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -
ΜΟΥΡΘΙΑ -vs
ΦΟΥΕΝΛΑΜΠΡAΔΑ -
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -vs
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
REAL BETIS -
JOVENTUT BADALONA -vs
ZARAGOZA -
UMANA REYER VENEZIA -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
SASSARI -vs
ΤΡΕΝΤΟ -
REGGIANA -vs
RED OCTOBER CANTU -
ΜΠΑΧΤΣΕΣΕΧΙΡ -vs
GALATASARAY -
SIGORTAM.NET ITU -vs
ΤΟΦΑΣ -
ΜΠΟΥΡΣΑΣΠΟΡ -vs
DARUSSAFAKA TEKFEN -
BANDIRMA B.I.K. -vs
OGM ORMANSPOR -
ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ -vs
ΛΕΣΤΕΡ -
ΜΠΕΡΝΛΙ -vs
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -vs
ΟΞΦΟΡΝΤ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
ΜΙΛΓΟΥΟΛ -vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -vs
ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ -
ΡΕΝΤΙΝΓΚ -vs
ΚAΡΝΤΙΦ -
ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ -vs
ΜΠAΡΝΣΛΕΙ -
ΚΟΒΕΝΤΡΙ -vs
ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ ΣΙΤΙ -
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΧΑΛ -vs
ΤΣΕΛΣΙ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΟΦΗ -
ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -vs
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -
ΗΡΑΚΛΗΣ -vs
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -
BUBLIK/KUKUSHKIN -vs
NAM/SONG -
GARCIA/SORRIBES -vs
BRADY/DOLEHIDE -
ΠΑΒΛΙΟΥΤΣΕΝΚΟΒΑ ΑΝΑΣΤAΖΙΑ -vs
ΠΛΙΣΚΟΒΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑ -
DUCKWORTH/POLMANS -vs
KOOLHOF/MEKTIC -
JURAK/STOJANOVIC -vs
INGLIS/MCPHEE -
CAMILA GIORGI -vs
ANGELIQUE KERBER -
CARTER/STEFANI -vs
HAN/ZHU -
KREJCIKOVA/SINIAKOVA -vs
FLIPKENS/TOWNSEND -
DOI/NICULESCU -vs
HIBINO/NINOMIYA -
ΜΠΕΝΣΙΤΣ ΜΠΕΛΙΝΤΑ -vs
ANETT KONTAVEIT -
BARTY/GOERGES -vs
BABOS/MLADENOVIC -
ΒΕΚΙΤΣ ΝΤΟΝΑ -vs
IGA SWIATEK -
YULIA PUTINTSEVA -vs
ΧAΛΕΠ ΣΙΜΟΝΑ -
ARRUABARRENA/JABEUR -vs
PERA/VORACOVA -
HSIEH/STRYCOVA -vs
DAVIS/GOLUBIC -
S. GONZALEZ/SKUPSKI -vs
KUBOT/MELO -
ΜΟΝΦΙΣ ΓΚAΕΛ -vs
ERNESTS GULBIS -
CHAN/DODIG -vs
AR. RODIONOVA/HARRIS -
MELICHAR/SOARES -vs
ROSOLSKA/MIES -
JOHNSON/QUERREY -vs
MURRAY/SKUPSKI -
ΓΚΟΦΕΝ ΝΤΕΙΒΙΝΤ -vs
ΡΟΥΜΠΛΕΦ ΑΝΤΡΕΙ -
ΝΑΔAΛ ΡΑΦΑΕΛ -vs
ΚΑΡΕΝΟ-ΜΠΟΥΣΤΑ ΠAΜΠΛΟ -
ΦΡΙΤΖ ΤΕΙΛΟΡ -vs
ΤΙΕΜ ΝΤΟΜΙΝΙΚ -
KONTINEN/STRUFF -vs
M. GONZALEZ/MARTIN -
BOLELLI/PAIRE -vs
GILLE/VLIEGEN -
PESCHKE/SCHUURS -vs
GAUFF/MCNALLY -
KUDERMETOVA/RISKE -vs
KONTAVEIT/MINELLA -
ΜΕΡΤΕΝΣ ΕΛΙΖ -vs
ΜΠΕΛΙΣ, ΚΑΘΕΡΙΝΕ ΚΑΡΤAΝ -
P. CUEVAS/PELLA -vs
GRANOLLERS/ZEBALLOS -
KRAWCZYK/PEGULA -vs
KENIN/MATTEK-SANDS -
KICHENOK/BOPANNA -vs
ZHANG/MAHUT -
SWIATEK/KUBOT -vs
PEREZ/SAVILLE -
RAM/SALISBURY -vs
SANDGREN/WITHROW -
CHAN/VENUS -vs
DUAN/DEMOLINER -
MUHAMMAD/SANTAMARIA -vs
DABROWSKI/OSTAPENKO -
KLEPAC/ROGER-VASSELI -vs
FLIPKENS/MELZER -
WILLIAMS/CABAL -vs
ZHENG/VLIEGEN -
ΑΙΣΝΕΡ ΤΖΟΝ -vs
ΒΑΒΡΙΝΚΑ ΣΤAΝΙΣΛΑΣ -
ΚΥΡΓΙΟΣ ΝΙΚ -vs
ΚΑΤΣAΝΟΦ ΚAΡΕΝ -
ΒΕΡΝΤAΣΚΟ ΦΕΡΝΤAΝΤΟ -vs
ΖΒΕΡΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
ΣΒΙΤΟΛΙΝΑ ΕΛΙΝΑ -vs
GARBINE MUGURUZA -
ΜΕΝΤΒΕΝΤΕΒ ΝΤΑΝΙΛ -vs
ALEXEI POPYRIN -
ZARINA DIYAS -vs
ΜΠΕΡΤΕΝΣ ΚΙΚΙ -
BRISBANE CITY -vs
MORETON BAY UNITED -
ΓΚΑΡΠAΡΝΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ -vs
ΡΕΚΟΡΝΤ ΜΠΙΕΛΣΚΟ ΜΠΙΑΛΑ -
ΒΙΤΖΕΦ ΛΟΤΖ -vs
Ο. ΓΚΡΟΥΝΤΖΙAΝΤΖ -
ΜΠAΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ -vs
ΒΙΤΕΜΠΣΚ -
ΓΚΣ ΓΙAΣΤΡΕΜΠΙ -vs
SLASK II WROCLAW -
ΚΛΟΥΖ -vs
ΕΜΕΛΕΚ -
ΓΚΡΙΦ ΒΕΙΧΕΡΟΒΟ -vs
KP STAROGARD GDANSKI -
ΜΠΡΟΝ ΡΑΝΤΟΜ U19 -vs
ΒΙΣΛΑ ΠΟΥΛΑΒΙ -
SKRA ΤΣΕΣΤΟΤΣΟΒΑ -vs
ΚΛΟΥΚΣΜΠΟΡΓΚ -
ΠΟΝΤΜΠΕΣΚΙΤΖΙΕ -vs
GKS KATOWICE -
ΜΠΛΕΚΙΤΝΙ ΣΤΑΡΓΚAΡΝΤ Σ. -vs
KOTWICA KOLOBRZEG -
ΤΙΤΣΙ 71 -vs
ΟΠAΒΑ -
ΣΤΑΛ ΜΙΕΛΕΤΣ -vs
ΣΑΝΤΕΤΣΙΑ -
ΡAΚΟΒ -vs
ΚΟΥΚΑΡΙΚΙ -
KKS 1925 KALISZ -vs
RKS RADOMSKO -
ΟΛΙΜΠΙΑ ΕΛΜΠΛAΚ -vs
ΕΛAΝΑ ΤΟΡΟΥΝ -
ΒAΡΤΑ ΠΟΖΝΑΝ -vs
ΜΠΕΛΤΣAΤΟΦ -
ΡΑΝΤΟΜΙΑΚ -vs
ΠΟΥΣΖΚA ΝΙΕΠΟΛΟΜΙΣΕ -
ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ -vs
ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΓΚAΝΣΚ -
ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ -vs
ΣΤΑΛ ΣΤAΛΟΒΑ ΒΟΛΑ -
ΜΙΕΝΤΖ ΛΕΓΚΝΙΚΑ -vs
MIESZKO GNIEZNO -
ΟΝΤΡΑ ΟΠΟΛΕ -vs
ΠΟΛΚΟΒΙΤΣΕ -
Ακόμα μια καταπληκτική εμφάνιση από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος με... παριζιάνικο αέρα σημείωσε double double με 30άρα!
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 30 πόντους, 16 ριμπάουντ και 6 ασίστ στη νίκη των Μπακς επί των Χόρνετς στο παιχνίδι που έγινε στο Παρίσι.