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Χόρνετς - Μπακς 103-116: Η 30άρα εμφάνιση του Γιάννη στο Παρίσι (vid)

Χόρνετς - Μπακς 103-116: Η 30άρα εμφάνιση του Γιάννη στο Παρίσι (vid)

Χόρνετς - Μπακς 103-116: Η 30άρα εμφάνιση του Γιάννη στο Παρίσι (vid)

Ακόμα μια καταπληκτική εμφάνιση από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος με... παριζιάνικο αέρα σημείωσε double double με 30άρα! 

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 30 πόντους, 16 ριμπάουντ και 6 ασίστ στη νίκη των Μπακς επί των Χόρνετς στο παιχνίδι που έγινε στο Παρίσι.

 

Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image.

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