Κάρι: «Ήθελα να πάω στους Νικς και όχι στους Ουόριορς» (vid)

Ο άσος των Ουόριορς, εκτός από την καλύτερη πεντάδα όλων των εποχών, θυμήθηκε στην συνέντευξη του και τις σκέψεις του από την εποχή του ντραφτ το 2009. Μπορεί να έχει πάρει τρία πρωταθλήματα και 2 MVP βραβεία με τους Ουόριορς, αλλά όταν ήταν μικρός αλλιώς είχε φανταστεί το μέλλον.

«Ήθελαν να πάω στην Νέα Υόρκη και πίστευα ότι θα πάω στην Νέα Υόρκη. Στο ντραφτ, στο green room, έλεγα, ''ωωω, φτάνουμε στην 8η θέση και η Νέα Υόρκη μπορεί να με πάει. Τότε με παίρνει ο τότε GM των Ουόριορς και μου λέει, ''θα σε επιλέξουμε στο 7''».

Τότε οι Ουόριορς είχαν πάει στα playoffs μόλις μια φορά τα προηγούμενα 15 χρόνια, αλλά με τους Κάρι και Τόμπσον, που πήραν το 2011, άλλαξαν την μοίρα τους, ενώ και η έλευση του Ντρέιμοντ Γκριν τους έκανε πλέον μια πρωταθλήτρια ομάδα.

«Δεν θέλω να φύγω πλέον. Λατρεύω το μέρος».

Steph Curry as a Knick?

That's what he imagined until the Warriors scooped him up with the 7th pick. pic.twitter.com/xAkbEM5Gq5

— ESPN (@espn) January 23, 2020