«Δεν νιώθει άνετα το σταφ με τα λεπτά του Ζάιον, αλλά δεν με νοιάζει κιόλας» (aud)

Εντελώς ξεκάθαρα είναι τα πράγματα στους Πέλικανς, για τα λεπτά που θα παίζει ο Ζάιον Ουίλιαμσον. Είτε είναι καλός, είτε κακός ο Ζάιον θα παίζει συγκεκριμένο χρόνο και αυτό είναι κάτι που δεν εξαρτάται ούτε από τον ίδιο, ούτε από τους προπονητές του, ακόμα και αν ο νεαρός δυσαρεστήθηκε που βγήκε στο τέλος με τους Σπερς.

Ο Ντέιβιντ Γκρίφιν, ο GM των Πέλικανς, τόνισε ότι η ομάδα έχει πάρει την απόφαση και του είναι αδιάφορο ποιος συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτήν.

«Ήταν αποφασισμένο από πριν. Δεν θα ξεπερνούσε συγκεκριμένα λεπτά. Είτε είχε 17 πόντους, είτε καθόλου πόντους, όταν συμπληρώσει τον χρόνο του θα βγαίνει. Είναι αυτόματο. Είναι κάτι που δεν νομίζω ότι ως ιδέα άρεσε στο προπονητικό τιμ, αλλά παράλληλα δεν με νοιάζει καθόλου. Περάσαμε 14 εβδομάδες να τον κάνουμε να έχει ένα καλό μέλλον και θα είμαστε πολύ αυστηροί».

Full audio of The Woj Pod with @zionwilliamson, David Griffin and Alvin Gentry: https://t.co/5N0xA3TrEA pic.twitter.com/nFl3sg1gGq

