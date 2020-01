Ο ΛεΜπρον «έπιασε» τον Κόμπι στις εμφανίσεις σε All Star Game, «διπλοί» Λέικερς μετά το 2013! (pic)

Ιστορία συνεχίζει να γράφει ο ΛεΜπρον Τζέιμς, αφού με την εμφάνιση του στο φετινό All Star Game φτάνει τις 16 και ισοφαρίζει τον Κόμπι Μπράιντ, που βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.

Παράλληλα, οι Λέικερς θα έχουν διπλή εκπροσώπηση στο φετινό All Star, αφού θα βρεθούν οι ΛεΜπρον και Ντέιβις, ενώ αυτό έχει να συμβεί από το μακρινό 2013, που ήταν οι Κόμπι Μπράιντ και Ντουάιτ Χάουαρντ.

LeBron's 16th All-Star Game start breaks a tie with Kobe Bryant for the most in NBA history #NBAAllStar pic.twitter.com/DaS7QM7Yk3

This is the first time the Lakers have had multiple All-Star starters since Kobe and Dwight in 2013 pic.twitter.com/XWGhuTpYJg

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 24, 2020