Πρώτη συμμετοχή σε All Star Game του ΝΒΑ για τον Τρέι Γιανγκ! Ο άσος των Χοκς, ψηφίστηκε και θα βρεθεί στο παρθενικό του All Star Game και μάλιστα ως starter.

Μάλιστα, όταν είδε στην τηλεόραση να ανακοινώνεται πως βρίσκεται στους starters έδειξε να συγκινείται και να πιάνει το πρόσωπό του σαν να μην το πιστεύει!

.@ATLHawks @TheTraeYoung shares a hug with his mom as he finds out he’s named an #NBAAllStar starter! pic.twitter.com/HfIfMJEynL

— NBA (@NBA) January 24, 2020