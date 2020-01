Ο Λούκα Ντόντσις βγήκε στον αέρα εκπομπής στις ΗΠΑ και μετά από σχετικό σχόλιο του παρουσιαστή προχώρησε σε μια άκρως ειλικρινή απάντηση!

Συγκεκριμένα ο Σλοβένος είπε για την ταχύτητα στο παιχνίδι του: «Θα έπαιζα πιο γρήγορα αν ήμουν γρήγορος, αλλά είμαι αργός! Οπότε...».

"I would play fast if I was fast, but I'm slow, so..." @luka7doncic | #MFFL pic.twitter.com/MriiuyFxEd

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) January 24, 2020