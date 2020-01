Ζάιον: Έγραψε ιστορία με το 4/4 τρίποντα στο ντεμπούτο (pic)

Εντυπωσιακός ήταν ο Ζάιον Ουίλιαμσον στο ντεμπούτο του πίσω από τη γραμμή του τριπόντου.

Ο rookie των Πέλικανς και No.1 του draft έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με 4/4 τρίποντα στο ντεμπούτο του.

Το εντυπωσιακό είναι πως στην καριέρα του στο ΝCAA με την φανέλα του Duke, ποτέ δεν ευστόχησε σε πάνω από 3 σε ματς.

Zion Williamson became the 1st player in NBA history to go 4-4 (or better) on threes in his NBA debut (via @EliasSports).

He never made more than 3 threes in a game at Duke. pic.twitter.com/R2dJI88m8d

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 23, 2020