Γκίλτζιους-Αλεξάντερ: Στην Οκλαχόμα κέρδισαν τον πρώτο «λαχνό»! (pics & vids)

Το καλοκαίρι η Οκλαχόμα αποχωρίστηκε τον Πολ Τζορτζ και απέκτησε εκτός των μελλοντικών picks, τους Ντανίλο Γκαλινάρι και Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ. Όπως ήταν φυσικό στο trade αυτό όλοι ασχολήθηκαν με τον Πολ Τζορτζ, ο οποίος πήγε στους Κλίπερς και έφτιαξε ένα υπέροχο δίδυμο με τον Καουάι Λέοναρντ με σκοπό να κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Ελάχιστοι ασχολήθηκαν με την Οκλάχόμα και οι περισσότεροι βιάστηκαν να την βγάλει εκτός συζήτησεις για τα playoffs.

Όμως οι Θάντερ (πριν λίγες ώρες επικράτησαν με το εντυπωσιακό 140-111 των Χοκς) δεν πτοήθηκαν και με το... διαμαντάκι που απέκτησαν και ακούει στο όνομα Γκίλτζιους-Αλεξάντερ έχουν καταφέρει να εκπλήξει ευχάριστα τους πάντες και με την μέχρι τώρα εικόνα τους, δείχνουν έτοιμοι να μπουν στην postseason, όντας αυτή τη στιγμή στην 7η θέση της Δύσης. Ο Σάι νιώθει καλά, είναι πρωταγωνιστής και δείχνει να αντέχει το φορτίο του ηγέτη που μοιράζεται με τον σαφώς πιο μπαρουτακαπνισμένο Κρις Πολ.

Το gazzetta.gr ξεχωρίζει την επίδραση που έχει ο Σάι στο παιχνίδι του συνόλου του Μπίλι Ντόνοβαν και στέκεται στον εξαιρετικό γκαρντ που έχει μόλις 2 χρόνια στη λίγκα, αλλά παίζει με το καθαρό μυαλό και την εμπειρία βετεράνου.

Πρώτος σκόρερ, εξαιρετικός αμυντικός

Ο Σάι είναι ο ηγέτης των Θάντερ μαζί με τον Κρις Πολ. Μαζί με τον CP3 έχουν βγει πολλές φορές μπροστά σε οριακά ματς και τα έχουν κρίνει με τις προσπάθειες τους. Ο δευτεροετής γκαρντ διαβάζει υπέροχα τις αντίπαλες άμυνες και διαθέτει το ένστικτο του σκόρερ, κάτι που του επιτρέπει να είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 19.8 πόντους μέσο όρο. Μοιράζει 3.1 ασίστ ανά ματς, ενώ είναι ο 2ος ριμπάουντερ (6 μέσο όρο) της ομάδας πίσω από τον απλησίαστο σε αυτό τον τομέα (Άνταμς).

Μία από τις αγαπημένες του κινήσεις είναι να παίρνει τον αριστερό διάδρομο και να τελειώνει τη φάση με το μπάσιμο, ενώ γενικότερα αρέσκεται στο να πλησιάζει το καλάθι και να σκοράρει κοντά σε αυτό, αφού είναι πολύ γρήγορος και το εκμεταλλεύεται έξοχα. Πολλές φορές πάει στην επαφή και πετυχαίνει γκολ-φάουλ, αφού δεν φοβάται να βάλει δυνατά το σώμα του.

Μπορεί να σκοράρει από μέση απόσταση, μπορεί να βάλει τρίποντο, ξέρει το κατάλληλο timing για την πάσα που θα βγάλει ελεύθερο τον συμπαίκτη του. Σουτάρει με 34% τρίποντα και προσθέτει ακόμα μια λύση στη... φαρέτρα του Ντόνοβαν σε αυτήν τη κατηγορία. Ικανότατος ντρίμπλές, εξαιρετικός στο να αλλάζει γρήγορα κατεύθυνση. Σε αρκετές περιπτώσεις ζητά το screen από τον ψηλό, παίρνει το πλεονέκτημα και εκτελεί είτε για τρεις, ή πλησιάζοντας το καλάθι.

Η επιθετική του ικανότητα δεν επηρεάζει την προσήλωση του στην άμυνα. Αποτελεί έναν από τους πιο τίμιους περιφερειακούς αμυντικούς της λίγκας, κάτι που φαίνεται από τα νούμερα του. Μετρά 1.5 κλεψίματα μέσο όρο, ενώ έχει και 0.6 μπλοκ ανά παιχνίδι. Ξέρει τον τρόπο να γίνεται βδέλα στον αντίπαλο του και να του βγάζει το λάδι.

Η... διαβολοβδομάδα με τα ρεκόρ

Ο Αλεξάντερ σε διάστημα μιας εβδομάδας έκανε 2 εκπληκτικές εμφανίσεις και έγραψε ρεκόρ.

Ο γκαρντ της Οκλαχόμα έκανε πράματα και θάματα κόντρα στη Μινεσότα, γράφοντας ιστορία.

Έγινε ο 2ος γκαρντ στην ιστορία μετά τον Ουέστμπρουκ με triple double 20+ πόντων και 20+ ριμπάουντ τα τελευταία 30 χρόνια.

Επιπλέον έγινε ο νεότερος παίκτης όλων των εποχών στη λίγκα με triple double συνδυασμένο με 20+ ριμπάουντ, ξεπερνώντας τον Σακίλ Ο'Νίλ. Τα 20 ριμπάουντ που μάζεψε είναι ρεκόρ καριέρας.

Shai Gilgeous-Alexander joins Russell Westbrook as the only guards with a 20-point, 20-rebound triple-double over the last 30 seasons.

He is also the youngest player in NBA history with a 20-rebound triple-double, passing Shaquille O'Neal (via @EliasSports) pic.twitter.com/1koaz0Zweg

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 14, 2020