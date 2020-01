Περίπου 25 χρόνια μετά την κυκλοφορία του αυθεντικού Space Jam με πρωταγωνιστή τον Μάικλ Τζόρνταν, σειρά παίρνει ΛεΜπρόν Τζέιμς να έχει τον πρώτο πρωταγωνιστικό ρόλο.

Μπορεί η κινηματογραφική αίθουσα να βγει στις αίθουσες σε περίπου ενάμιση χρόνο ωστόσο άρχισαν ήδη τα πρώτα... spoilers κάνοντας την εμφάνισή τους οι φανέλες των ομάδων.

First look at the 'Space Jam 2' unis



(via @J23app) pic.twitter.com/BlCUCtuZ0l

— Fandom (@getFANDOM) January 22, 2020