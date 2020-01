Δυσαρεστήθηκε στην αλλαγή του ο Ζάιον: «Κόουτς μπορώ να κερδίσω, άσε με μέσα» (vid)

Όπως είχε γίνει γνωστό και πριν το παιχνίδι και το ντεμπούτο του Ζάιον Ουίλιαμσον θα υπάρχει ειδική μέριμνα για εκείνον, στο πόσο παίζει και αν θα παίζει συνεχόμενα παιχνίδια.

Ο νεαρός έκανε ντεμπούτο στο ΝΒΑ, μετά τον σοβαρό τραυματισμό του και ήταν καταιγιστικός, ειδικά στην τελευταία περίοδο. Αυτό δεν εμπόδισε τον προπονητή του να τον βγάλει, με τον Ζάιον να μην είναι χαρούμενος με αυτή την εξέλιξη.

«Κόουτς, μπορώ να κερδίσω το παιχνίδι γι' αυτή την ομάδα, άσε με μέσα», είπε γυρνώντας στον πάγκο, αλλά δεν άλλαξε κάτι, αφού ήταν απόφαση του ιατρικού σταφ της ομάδας.

“Coach, I can win the game for this team. Leave me in."

—Alvin Gentry on what Zion said before he was subbed out (via @MarcJSpearsESPN) pic.twitter.com/DyQ2WvUGU4

— SportsCenter (@SportsCenter) January 23, 2020