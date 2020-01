Πέλικανς-Σπερς: Αποθεώθηκε, βγήκε γρήγορα και έκανε μία ασίστ ο Ουίλιαμσον (vid)

Ο κόσμος γέμισε το γήπεδο για να θαυμάσει το νούμερο 1 του Draft στην πρώτη του συμμετοχή στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ, η τηλεόραση το έδειξε σε Εθνική μετάδοση και όλοι περίμεναν πως και πως το ντεμπούτο του Ζάιον Ουίλιαμσον στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη. Ένα ντεμπούτο που όσον αφορά την πρώτη περίοδο δεν το λες και ιδανικό, καθώς ο πρώην ηγέτης του Ντιουκ έπαιξε μόλις 4 λεπτά έχοντας 0-1 δίποντα, 1 ασίστ και 1 λάθος.

Zion finds BI cutting to the rim for an easy 2! pic.twitter.com/qjjNg2a9kh

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) January 23, 2020