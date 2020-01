Παίκτης του NFL αγόρασε μετοχές των Φοίνιξ Σανς (vid)

Ο wide receiver της ομάδας της Αριζόνα έγινε ο δεύτερος εν ενεργεία παίκτης του american football που γίνεται μέτοχος σε ομάδα του ΝΒΑ μετά τον quarterback των Γκριν Μπέι Πάκερς, Άαρον Ρότζερς.

«Οι Σανς και οι Μέρκιουρι (σ.σ. η ομάδα του WNBA) έχουν ιδιαίτερη θέση μέσα στην καρδιά μου» σχολίασε ο Φιτζγκέραλντ, ο οποίος είχε την ευκαιρία να... ρίξει μερικά σουτ με τον Ντέβιν Μπούκερ.

One of the greatest to ever do it has invested in your Suns.

Welcome to the team, @LarryFitzgerald. pic.twitter.com/tGGnDKObRh

