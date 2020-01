Ο Ντέρικ Τζόουνς στον διαγωνισμό καρφωμάτων του All Star Game!

Ο εκρηκτικός παίκτης των Μαϊάμι Χιτ θα βρεθεί στο Σικάγο προκειμένου να διεκδικήσει το στέμμα του «βασιλιά» των καρφωμάτων.

Έτσι, μετά τον Ντουάιτ Χάουαρντ που είχε κερδίσει τον διαγωνισμό του 2008, σειρά πήρε ο Ντέρικ Τζόουνς Τζούνιορ!

Heat forward Derrick Jones Jr. has accepted an invitation to the NBA Slam Dunk contest at All-Star weekend in Chicago, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Jones — a key rotation player for Miami — joins Lakers' Dwight Howard as dunk contest commitments.

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 22, 2020