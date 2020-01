Αντετοκούνμπο: «Θα μπορούσα να παίζω Champions League με Μπαπέ, Νεϊμάρ» (vid)

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του ΝΒΑ έκλεψε ολοκληρωτικά την παράσταση στην επίσκεψη που έκαναν οι Μπακς στο «Parc des Princes» αφού είπε στις δηλώσεις του ότι θα μπορούσε να ήταν συμπαίκτες με τους Μπαπέ και Νεϊμάρ!

«Θα μπορούσα να ήμουν ποδοσφαιριστής. Είναι πολύ εύκολο. Αυτό κάνω άλλωστε. Το έχω...» είπε αρχικά τονίζοντας την τεχνική του στα «γκελάκια» και συνέχισε: «Το μπάσκετ διάλεξε εμένα. Θα μπορούσα να ήμουν σε αυτά τα αποδυτήρια με τον Μπαπέ και τον Νεϊμάρ και να έπαιζα στο Champions League».

"Basketball chose me, but I could be in this locker room with @neymarjr and @KMbappe."

- @Giannis_An34 pic.twitter.com/i9oEuXW1El

