Ντελόντε Ουέστ: Η πρωτοβουλία πρώην προπονητή του για να τον σώσει! (pic)

Ένα συγκλονιστικό βίντεο με τον Ντελόντε Ουέστ να είναι σε άθλια κατάσταση και να τον χτυπούν στο δρόμο, ήρθε στη δημοσιότητα χθες και αμέσως οι άνθρωποι που τον αγαπούν, έδειξαν τη στήριξη τους και τόνισαν πως θα τον βοηθήσουν να βγει από αυτό.

Ο πρώην προπονητής του Ντελόντε, Φιλ Μαρτέλι ανέφερε πως θα βοηθήσει τον πρώην NBAer και έκανε repost μια ανάρτηση του Τζαμίρ Νέλσον (τον είχε παίκτη μαζί με τον Ουέστ) στην οποία ο παλιός γκαρντ των Μάτζικ τονίζει πως ο Ουέστ χρειάζεται βοήθεια από ειδικούς γιατρούς.

Επιπλέον ο Μαρτέλι ανέφερε πως έχει βρει άτομα που θέλουν να βοηθήσουν τον Ντελόντε με σκοπό να αντιμετωπίσει την πολύ δύσκολη κατάσταση.

Over the past several hours I have talked with many who are willing to help - please read and embrace Jameer’s wisdom - we are reaching out to our basketball network to get the professional help Delonte needs. This is so very painful. https://t.co/8IAuTdzCc9

— Phil Martelli (@PhilMartelli) January 21, 2020