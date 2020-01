Πάουελ: Φόβοι για ρήξη αχίλλειου και η «προσευχή» του Ντόντσιτς (pic & vid)

Δύσκολες στιγμές για τον Ντουάιτ Πάουελ και τους Μάβερικς.

Ο ψηλός του Ντάλας τραυματίστηκε στο αχίλλειο στην προσπάθεια του για ντράιβ στο καλάθι των Κλίπερς. Έμεινε στο παρκέ και σφάδαζε από τον πόνο.

Οι Μάβερικς φοβούνται πως ο παίκτης έχει υποστεί ρήξη αχίλλειου, με τον Ρικ Καρλάιλ να στέκεται στη σοβαρότητα της κατάστασης και να περιμένει την μαγνητική για να διαπιστωθεί η ζημιά.

Δίπλα από την πρώτη στιγμή ήταν οι συμπαίκτες του με τα tweet τους, όπως αυτό του Λούκα Ντόντσιτς.

prayers up for my guy!!! @DwightPowell33 you will come back stronger pic.twitter.com/cCAorXuhuM

— Luka Doncic (@luka7doncic) January 22, 2020