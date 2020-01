Ουίλιαμς: «Θα είμαστε η πρώτη ομάδα που μπορεί να αποδοκιμαστεί στην παρέλαση της» (pic)

Το Λος Άντζελες έχει την τύχη να έχει δύο από τις καλύτερες ομάδες του ΝΒΑ φέτος, με τους Κλίπερς και τους Λέικερς να έχουν ελπίδες να φτάσουν μέχρι το τέλος. Ο Λου Ουίλιαμς παραδέχτηκε σε δήλωση του ότι τα πράγματα στην παρέλαση της πόλης μπορεί να γίνουν... περίεργα και θέλει πολύ να ζήσει την εμπειρία.

«Θα είμαστε η πρώτη ομάδα στην ιστορία του ΝΒΑ που μπορεί αν ακούσει αποδοκιμασίες στην δικιά της παρέλαση για το πρωτάθλημα. Θέλω να κερδίσω για την εμπειρία».

Lou Will thinks the Clippers could get booed at their own championship parade ... and he's here for it pic.twitter.com/CXQ43Wnrm9

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 22, 2020