Ντόντσιτς: Κυνηγάει Ντουράντ και ΛεΜπρόν με τις 30άρες πριν τα 21! (pic & vid)

Συνεχίζει να τρελαίνει κόσμο ο Λούκα Ντόντσιτς.

Μπορεί να έχασε από τους Κλίπερς του Λέοναρντ, αλλά ο Σλοβένος δεν σταματά τα ατομικά ρεκόρ.

Ο ηγέτης του Ντάλας έφτασε τα 27 ματς με 30 + πόντους στο ΝΒΑ και χρειάζεται ένα ακόμα για να πιάσει τον Κέβιν Ντουράντ στην 2η θέση της λίστας για παίκτες που δεν έκλεισαν τα 21 χρόνια.

Στην κορυφή ο ΛεΜπρόν Τζέιμς με 57.

Luka Doncic had 36 points in the Mavericks' loss to the Clippers on Tuesday.

He now has 27 career 30-point games, 1 shy of tying Kevin Durant for the 2nd-most in NBA history prior to turning 21 years old. pic.twitter.com/zlNTHXQfdH

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 22, 2020