O Κέμπα νίκησε τον ΛεΜπρόν και δεν... απειλήθηκε το ρεκόρ του Τζόρνταν με τον Ντάγκλας!

Συγκεκριμένα πριν από το ματς στη Βοστόνη μεταξύ Σέλτικς-Λέικερς, ο Κέμπα είχε 0-28 απέναντι στον «βασιλιά» του ΝΒΑ, σε ένα από τα χειρότερα σερί που έχουν καταγραφεί στην ιστορία του ΝΒΑ.

Το... χειρότερο όλων είναι το 0-30 του Σέρμαν Ντάγκλας απέναντι στον Μάικλ Τζόρνταν! O παλαίμαχος μπασκετμπολίστας έχει αγωνιστεί σε Σέλτικς, Νετς, Χιτ, Μπακς και Κλίπερς και ουδέποτε κατάφερε να νικήσει τον «Air» σε σύνολο 30 αγώνων!

After last night's blowout win over LeBron James and the Lakers, Kemba Walker is finally off this list. pic.twitter.com/UacjnDIvnj

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 21, 2020