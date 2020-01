Πέλικανς: Ιστορικό ρεκόρ με τα 21 τρίποντα! (vid)

Οι παίκτες του Άλβιν Τζέντρι βρήκαν 21 φορές τον στόχο σε προσπάθεια για τρίποντο, επίδοση που ισοδυναμεί με την καλύτερη στην ιστορία της ομάδας!

Συγκεκριμένα είχαν 21/48 τρίποντα (ποσοστό 43,8%) τα οποία μοιράστηκαν ως εξής: Ίνγκραμ 2/6τρ., Μπολ 2/6τρ., Ρέντικ 2/7τρ., Χόλιντεϊ 7/10τρ., Μέλι 3/8τρ., Τζάκσον 2/3τρ., Μουρ 1/2τρ. και Χαρτ 2/4τρ.

Δείτε το βίντεο με τα 21 τρίποντα των Πέλικανς

The @PelicansNBA knock down a franchise-record 21 threes in the road win vs. Memphis! #WontBowDown pic.twitter.com/DUnYAUdWm1

— NBA (@NBA) January 21, 2020