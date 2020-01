Στην G League ο Ουίλι Ριντ (pic)

Επαναπατρίζεται ο Ουίλι Ριντ, ο οποίος βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ο Αμερικανός παίκτης, που πρόσφατα έληξε το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό, επιστρέφει στην πατρίδα του για να αγωνιστεί στην G League, για λογαριασμό των Salt Lake City Stars.

Ο Ριντ μετά το πέρασμα του από την Ευρώπη και την Euroleague επιστρέφει σε γνώριμα... λημέρια, σε ένα περιβάλλον που σίγουρα νιώθει πιο άνετα από αυτό που δοκίμασε με την φανέλα του Ολυμπιακού.

Veteran center Willie Reed has signed an NBA G League contract and will be acquired by the Salt Lake City Stars as a returning player. Reed, 29, parted ways with Olympiacos earlier in the month.

