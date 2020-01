Αντετοκούνμπο: «Έχω 10.000 πόντους, μπορώ να έχω 20.000 ή 30.000, αλλά η δουλειά δεν έχει γίνει» (vid)

Οι Μπακς συνεχίζουν ακάθεκτοι στην πορεία τους στο ΝΒΑ και ακόμα μια νίκη μπήκε στο ρεκόρ τους, κόντρα στους Μπουλς. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγραψε ιστορία, αφού έφτασε τους 10.000 πόντους στο ΝΒΑ, γεγονός που αποτελεί τρομερό επίτευγμα, αφού ο Έλληνας σταρ έβαλε το όνομα του δίπλα σε αυτά «μύθων» τους αθλήματος.

Ο «Greek Freak» μίλησε μετά το τέλος του αγώνα, ευχαρίστησε τον Θεό, αλλά τόνισε ότι η... δουλειά δεν έχει γίνει ακόμα. Παράλληλα, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το ταξίδι στο Παρίσι και τον επερχόμενο αγώνα με τους Χόρνετς.

«Έχω πολύ δρόμο να κάνω ακόμα, αλλά ευχαριστώ τον Θεό. Το να είμαι σε αυτή την θέση... ποτέ δεν είχα φανταστεί τον εαυτό μου να έρχομαι στο ΝΒΑ. Τώρα έχω 10.000 πόντους στην καριέρα μου και μπορώ να φτάσω τους 20.000 πόντους και τους 30.000... εξαρτάται από εμένα.

Αλλά εκτός από αυτά τα ρεκόρ, είμαι χαρούμενος για όσους ανθρώπους με έχουν βοηθήσει, τους συμπαίκτες μου, όσους έχουν έρθει στην καριέρα μου και με έχουν βοηθήσει, αλλά η δουλειά δεν έχει γίνει ακόμα.

Πρέπει να παίρνεις την στιγμή και να σκέφτεσαι από που έχεις έρθει και πόσα έχεις πετύχει, αλλά στο τέλος της ημέρας σκέφτεσαι ''ΟΚ, τι είναι μετά;''. Έχουμε μακρύ δρόμο να κάνουμε και πρέπει να συνεχίσω να πηγαίνω μπροστά».

Ενώ για την εμπειρία του ταξιδιού στο Παρίσι, όπου θα παίξουν οι Μπακς με τους Χόρνετς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σχολίασε:

«Η εμπειρία που είχα στο Λονδίνο με την ομάδα ήταν απίστευτη. Οι οπαδοί ήταν εκπληκτικοί, ήταν ενθουσιασμένοι με το παιχνίδι. Ακόμα θυμάμαι τις στιγμές, πως ένιωθα στο παιχνίδι, πως ένιωθα πριν, πόσο χαρούμενος ήμουν που ήμουν στο Λονδίνο, πως ένιωθα στο λεωφορείο.

Όλοι είναι ενθουσιασμένοι με το ταξίδι. Θα έχουμε τις οικογένειες μας μαζί μας, αλλά πρέπει να κάνουμε την δουλειά μας, έχουμε μερικές ημέρες να ηρεμήσουμε και να εξερευνήσουμε την Γαλλία, αλλά τελικά πρέπει να κάνουμε την δουλειά μας.

Πάντως, είναι το Παρίσι... εσείς θα διασκεδάσετε, εμείς θα διασκεδάσουμε και όταν έρθει η Παρασκευή θα κάνουμε την δουλειά. Εκτός από το παιχνίδι ανυπομονώ να δω τους φίλους μου που θα πετάξουν από Ελλάδα, θα πάω στην Ντίσνεϊλαντ με τον Μπρουκ και θα γενικά θα εξερευνήσω».

"Glory to God. Being in this position, I could have never imagined coming to the NBA. Now, I have 10,000 career points. I can get to 20,000 or 30,000... Job is not done though." pic.twitter.com/v9CoB2W1YC

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 21, 2020