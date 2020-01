«Μυθικός» Αντετοκούνμπο: 5 παίκτες είχαν ξεπεράσει τους 10.000 πόντους στα 25 και με MVP! (pic)

Τα ονόματα δίπλα στα οποία βάζει κάθε βράδυ το όνομα του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεπερνούν κάθε φαντασία, όπως και τα κατορθώματα του. Ο Έλληνας σταρ του Μιλγουόκι ξεπέρασε, κόντρα στους Μπουλς ξεπέρασε το φράγμα των 10.000 πόντων και αυτό το έκανε στα 25 του χρόνια και έχοντας ήδη κατακτήσει το βραβείο του MVP.

Αυτό το κατόρθωμα το έχουν κάνει άλλοι 5 στην ιστορία του αθλήματος, με τα ονόματα τους να δείχνουν το μέγεθος της επιτυχίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο και να μας κάνουν ακόμα πιο υπερήφανοι.

Only 6 players had 10,000 career points and an MVP award at age 25:

- Kareem Abdul-Jabbar

- Bob McAdoo

- Michael Jordan

- LeBron James

- Kevin Durant

- Giannis Antetokounmpo pic.twitter.com/vtqLku9Dkh

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 21, 2020