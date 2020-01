Χάρντεν: Πρώτα τα... έσπασε και έπειτα βγήκε ξανά στο παρκέ για να σουτάρει! (vid)

Οι Ρόκετς, τον τελευταίο καιρό, δεν περνούν την καλύτερη τους περίοδο και η νέα ήττα από τους Θάντερ ήρθε για να να τους «ταρακουνήσει». Ο Τζέιμς Χάρντεν συνεχίζει να είναι άστοχος και κόντρα στην ομάδα της Οκλαχόμα είχε 9/29 σουτ και 1/17 τρίποντα, γεγονός που στοίχισε στην ομάδα του.

Μετά το τέλος του κακού του παιχνιδιού πάντως βγήκε ξανά μόνος του στο παρκέ και σούταρε τρίποντα, μπας και καταφέρει να αλλάξει το κακό του μομέντουμ.

After going 9-for-29, including 1-for-17 from three, James Harden came back out after the game to get shots up

