O Mπράουν... διέλυσε τον ΛεΜπρόν με πόστερ! (vid)

Εντυπωσιακός Τζέιλεν Μπράουν κόντρα στους Λέικερς
Ο παίκτης των Σέλτικς πάτησε γερά και έκανε πόστερ τον ΛεΜπρόν σε μια απίθανη φάση.
Απολαύστε τον!
— Boston Celtics (@celtics) January 21, 2020
ΤΕΛΙΚΟ
ΞAΝΘΗ 0vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 3vs
ΑΕ ΛAΡΙΣΑΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 3vs
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4vs
ΑΡΗΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 0vs
ΜΠAΓΕΡΝ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 1vs
ΓΡΑΝAΔΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2vs
ΠAΡΜΑ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΡΝΛΙ 2vs
ΛΕΣΤΕΡ 1
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -vs
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -vs
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -vs
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -
ΕΒΕΡΤΟΝ -vs
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -
ΤΣΕΛΣΙ -vs
ΑΡΣΕΝΑΛ -
LIVE
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 104vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 80
LIVE
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 62vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ 65
LIVE
ΓΙΟΥΤΑ ΤΖΑΖ 25vs
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 18
LIVE
ΦΟΙΝΙΞ ΣΑΝΣ 22vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 26
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 107vs
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 112
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ 111vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 98
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ 83vs
ΟΡΛAΝΤΟ ΜAΤΖΙΚ 106
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 116vs
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 126
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 86vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 106
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 118vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 113
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ -vs
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ -
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ -vs
UMANA REYER VENEZIA -
DARUSSAFAKA TEKFEN -vs
ΠΑΡΤΙΖAΝ -
ΤΡΕΝΤΟ -vs
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -
ΑΝΔΟΡΑ -vs
UNICAJA -
BANDIRMA B.I.K. -vs
ΡAΣΤΑ ΒΕΧΤΑ -
POLSKI CUKIER TORUN -vs
LIETKABELIS -
ΦAΛΚΟ ΣΟΜΠΑΤΕΛΙ -vs
BESIKTAS -
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -vs
MORNAR BAR -
NYMBURK -vs
NIZHNY NOVGOROD -
ΑΝΤΒΕΡΠ ΤΖAΙΑΝΤΣ -vs
ΑΝΒΙΛ ΒΛΟΤΣΛΑΒΕΚ -
ΜΠAΜΠΕΡΓΚ -vs
VEF RIGA -
BAXI MANRESA -vs
ΧAΠΟΕΛ ΧΟΛΟΝ -
HAPPY CASA BRINDISI -vs
ΠΑΟΚ -
DIJON -vs
ZARAGOZA -
ΡΕAΛ ΣΑΡΑΓΟΣΑ -vs
MALLORCA -
ΟΥΕΛΒΑ -vs
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -
ΣΕΒΙΛΛΗ -vs
ΛΕΒAΝΤΕ -
LIVE
ΜΙΛΜΑΝ ΤΖΟΝ 2vs
ΧAΜΠΕΡΤ ΟΥΓΚΟ 1
LIVE
ΧΟΥΡΚΑΖ ΧΟΥΜΠΕΡΤ 2vs
ΝΟΒΑΚ ΝΤΕΝΙΣ 2
LIVE
ΠΕΡ ΜΠΕΝΟΥA 2vs
ΣΤΕΜΠΕ ΣΕΝΤΡΙΚ-ΜΑΡΣΕΛ 2
LIVE
A. DAVIDOVICH FOKINA 2vs
ΓΚΟΜΠΟΣ ΝΟΡΜΠΕΡΤ 2
LIVE
ΟΠΕΛΚΑ ΡΕΙΛΙ 2vs
ΦΟΝΙΝΙ ΦAΜΠΙΟ 2
LIVE
ΕΝΤΜΟΥΝΤ ΚAΙΛ 0vs
ΛAΓΙΟΒΙΤΣ ΝΤΟΥΣΑΝ 2
LIVE
ΠΟΛΜAΝΣ ΜΑΡΚ 1vs
ΚΟΥΚΟΥΣΚΙΝ ΜΙΧΑΗΛ 0
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ΡΙΣΚΕ ΑΛΙΣΟΝ 1vs
ΓΟΥAΝΓΚ ΓΙΑΦAΝ 1
LIVE
ΒΕΚΙΤΣ ΝΤΟΝΑ 0vs
MARIA SHARAPOVA 0
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ΜAΓΙΕΡ ΛΕΟΝAΡΝΤΟ 0vs
ΠΟΛ ΤΟΜΙ 0
LIVE
ΚΙΣ ΜAΝΤΙΣΟΝ 1vs
DARYA KASATKINA 0
LIVE
MAGDA LINETTE 0vs
ΡΑΣ ΑΡAΝΤΞΑ 0
LIVE
ΒΙΛΕΛΑ ΜΑΡΤΙΝΕΘ ΜAΡΙΟ 0vs
ΚΑΤΣAΝΟΦ ΚAΡΕΝ 0
LIVE
ΜΑΝΝΑΡΙΝΟ ΑΝΤΡΙAΝ 0vs
ΤΙΕΜ ΝΤΟΜΙΝΙΚ 0
LIVE
BERNARDA PERA 0vs
ELENA RYBAKINA 0
LIVE
WANG QIANG 0vs
ΠΑΡΜΕΝΤΙΕΡ ΠΑΟΥΛΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΒAΡΤΖΜΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ 3vs
ΧAΡΙΣ ΛΟΙΝΤ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΜΠΙΝΟ ΝAΟ 2vs
ΠΕΝΓΚ ΣΟΥAΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
MADISON BRENGLE 1vs
ΓΚΑΡΣΙΑ ΚΑΡΟΛAΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
FIONA FERRO 2vs
ALISON VAN UYTVANCK 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΙΟΥΒΑΝ ΚAΓΙΑ 0vs
ΓΑΣΤΡΕΜΣΚΑ ΝΤΑΙAΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
MARGARITA GASPARYAN 0vs
ΣAΚΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΙΛΙΤΣ ΜAΡΙΝ 3vs
ΜΟΥΤΕΤ ΚΟΡΕΝΤΙΝ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΤΟ ΤΑΤΣΟΥΜΑ 3vs
ΓΚΟΥΝΕΣΒAΡΑΝ ΠΡAΙΝΕΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
JOHANNA KONTA 0vs
ONS JABEUR 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΝΣΙΤΣ ΜΠΕΛΙΝΤΑ 2vs
KAROLINA SCHMIEDLOVA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΛΑΝΤΕΝΟΒΙΤΣ ΚΡΙΣΤΙΝΑ 0vs
ΠΛΙΣΚΟΒΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
POLONA HERCOG 2vs
REBECCA PETERSON 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΟΠΕΖ ΦΕΛΙΣΙAΝΟ 0vs
R. BAUTISTA AGUT 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΙΝΕΡ ΓΙAΝΙΚ 3vs
ΠΟΥΡΣΕΛ ΜΑΞ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΙΟΥΣΤΙΝΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 0vs
ΡAΟΝΙΤΣ ΜΙΛΟΣ 3
ΣΑΝΤΓΚΡΕΝ ΤΕΝΙΣ 0vs
ΤΡΟΥΝΓΚΕΛΙΤΙ ΜAΡΚΟ 0
ΧAΛΙΣ ΚΟΥΕΝΤΙΝ 0vs
ΚΡΑΙΝΟΒΙΤΣ ΦΙΛΙΠ 0
ERNESTS GULBIS -vs
F. AUGER-ALIASSIME -
ΓΚAΡΙΝ ΚΡΙΣΤΙΑΝ 2vs
ΤΡΑΒAΓΚΛΙΑ ΣΤΕΦAΝΟ 0
ΝΤΖΟΥΜΧΟΥΡ, ΝΤΑΜΙΡ -vs
ΒΑΒΡΙΝΚΑ ΣΤAΝΙΣΛΑΣ -
JORDAN THOMPSON -vs
ΜΠΟΥΜΠΛΙΚ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
ΝΤAΚΓΟΥΟΡΘ ΤΖΕΙΜΣ -vs
ΜΠΕΝΤΕΝΕ ΑΛΙAΖ -
ΝΑΔAΛ ΡΑΦΑΕΛ -vs
HUGO DELLIEN -
ΣΑΜΣΟΝΟΒΑ ΛΟΥΝΤΜΙΛΑ -vs
ΟΣΤΑΠΕΝΚΟ ΓΕΛΕΝΑ -
A. SASNOVICH -vs
GREETJE MINNEN -
ΜΠΟΛΤ ΑΛΕΞ -vs
ALBERT RAMOS-VINOLAS -
ΟΥΤΣΙΓΙAΜΑ ΓΙΑΣΟΥΤAΚΑ -vs
ΙΜΕΡ ΜΙΚΑΕΛ -
ΚΟΒΑΛΙΚ ΖΟΖΕΦ -vs
ΚΑΡΕΝΟ-ΜΠΟΥΣΤΑ ΠAΜΠΛΟ -
LAURA SIEGEMUND -vs
ΒΑΝΤΕΒΕΓΚΕ ΚΟΚΟ -
PABLO ANDUJAR-ALBA -vs
ΜΟΧ ΜAΙΚΛ -
ΒΕΡΝΤAΣΚΟ ΦΕΡΝΤAΝΤΟ -vs
ΝΤΟΝΣΚΟΙ ΕΒΓΕΝΙ -
ΜΠΑΣΙΛΑΣΒΙΛΙ ΝΙΚΟΛΟΖ -vs
KWON SOON WOO -
AMANDA ANISIMOVA -vs
ZARINA DIYAS -
ΤΟΜΛΙAΝΟΒΙΤΣ ΑΙΛΑ -vs
ANASTASIJA SEVASTOVA -
LAUREN DAVIS -vs
LEYLAH FERNANDEZ -
DANIELLE R. COLLINS -vs
ΝΤΙΑΤΣΕΝΚΟ ΒΙΤAΛΙΑ -
YULIA PUTINTSEVA -vs
HSIEH SU-WEI -
ΣΒΙΤΟΛΙΝΑ ΕΛΙΝΑ -vs
ΜΠΟΥΛΤΕΡ ΚΕΙΤΙ -
GARBINE MUGURUZA -vs
ΡΟΤΖΕΡΣ ΣΕΛΜΠΥ -
KATERINA BONDARENKO -vs
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ -
CHRIS O'CONNELL -vs
ΡΟΥΜΠΛΕΦ ΑΝΤΡΕΙ -
PIERRE HERBERT -vs
ΝΟΡΙ ΚAΜΕΡΟΝ -
ALEXEI POPYRIN -vs
ΤΣΟΝΓΚA ΤΖΟ-ΒΙΛΦΡΙΝΤ -
MARKETA VONDROUSOVA -vs
SVETLANA KUZNETSOVA -
ΦΛΙΠΚΕΝΣ ΚΙΡΣΤΕΝ -vs
ΜΟΥΤΣΟΒΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑ -
ΕΟΥΜΠΑΝΚΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ -vs
ΓΚΟΖΟΒΤΣΙΚ ΠΙΤΕΡ -
ΛΟΤΝΕΡ ΑΝΤΟΝΙΑ -vs
CAMILA GIORGI -
ΚΕΣΜAΝΟΒΙΤΣ ΜΙΟΜΙΡ -vs
ΣΕΠΙ ΑΝΤΡΕΑΣ -
ΜΠΕΛΙΣ, ΚΑΘΕΡΙΝΕ ΚΑΡΤAΝ -vs
ΜΑΡΙΑ ΤΑΤΙAΝΑ -
ΚAΡΛΟΒΙΤΣ ΙΒΟ -vs
ΠΟΣΠΙΣΙΛ ΒAΣΕΚ -
ALIZE CORNET -vs
ΝΙΚΟΥΛΕΣΚΟΥ ΜΟΝΙΚΑ -
ΜΟΝΦΙΣ ΓΚAΕΛ -vs
LU YEN-HSUN -
ΑΙΣΝΕΡ ΤΖΟΝ -vs
THIAGO MONTEIRO -
IRINA BEGU -vs
ΜΠΕΡΤΕΝΣ ΚΙΚΙ -
ΣΟΥΓΚΙΤΑ ΓΙΟΥΤΣΙ -vs
ΜΠΕΝΧΕΤΡΙΤ ΕΛΙΟΤ -
SARA SORRIBES TORMO -vs
VERONIKA KUDERMETOVA -
ΦΡΙΤΖ ΤΕΙΛΟΡ -vs
ΓΚΡΙΕΚΣΠΟΥΡ ΤΑΛΟΝ -
ΝΤΕΛΜΠΟΝΙΣ ΦΕΝΤΕΡΙΚΟ -vs
JOAO SOUSA -
ΠΑΟΛΙΝΙ ΖΑΣΜΙΝ -vs
ΜΠΛΙΝΚΟΒΑ ΑΝΝΑ -
IGA SWIATEK -vs
ΜΠAΜΠΟΣ ΤΙΜΕΑ -
ΚΟΥΕΒΑΣ ΠAΜΠΛΟ -vs
ΣΙΜΟΝ ΖΙΛ -
ΓΚΟΦΕΝ ΝΤΕΙΒΙΝΤ -vs
ΣAΡΝΤΙ ΤΖΕΡΕΜΙ -
ΓΚAΣΤΟΝ ΧΟΥΓΚΟ -vs
JAUME MUNAR -
HARRIET DART -vs
MISAKI DOI -
ΤΑΜΠΙΛΟ ΑΛΕΧAΝΤΡΟ -vs
DANIEL ELAHI GALAN -
KATERYNA KOZLOVA -vs
ΧΟΝ ΠΡΙΣΙΛΑ -
ΙΒAΣΚΑ ΙΛΙΑ -vs
KEVIN ANDERSON -
ΚΥΡΓΙΟΣ ΝΙΚ -vs
ΣΟΝΕΓΚΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ -
CARLA SUAREZ-NAVARRO -vs
ΣΑΜΠΑΛΕΝΚΑ ΑΡΙΝΑ -
JENNIFER BRADY -vs
ΧAΛΕΠ ΣΙΜΟΝΑ -
ΤAΟΥΝΣΕΝΤ ΤΕΙΛΟΡ -vs
JESSICA PEGULA -
ΜΕΝΤΒΕΝΤΕΒ ΝΤΑΝΙΛ -vs
FRANCES TIAFOE -
KRISTYNA PLISKOVA -vs
HEATHER WATSON -
ΣΧAΡΜΑ ΑΣΤΡΑ -vs
ANETT KONTAVEIT -
DOMINIK KOEPFER -vs
ΜΑΡΤΙΝΕΖ ΠΟΡΤΕΡΟ ΠΕΝΤΡΟ -
ΡΟΥΝΤ ΚAΣΠΕΡ -vs
ΓΚΕΡΑΣΙΜΟΦ ΙΓΚΟΡ -
ΜΕΡΤΕΝΣ ΕΛΙΖ -vs
ΚΟΒΙΝΙΤΣ ΝΤAΝΚΑ -
ΠΑΒΛΙΟΥΤΣΕΝΚΟΒΑ ΑΝΑΣΤAΖΙΑ -vs
ΣΤΟΓΙAΝΟΒΙΤΣ ΝΙΝΑ -
ΤΣΕΤΣΙΝAΤΟ ΜAΡΚΟ -vs
ΖΒΕΡΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
ΚΟΤΣΙΑΡΕΤΟ ΕΛΙΖΑΜΠΕΤΑ -vs
ANGELIQUE KERBER -
ΤΕΛΙΚΟ
VITORIA-ES 0vs
ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 2
ΤΟΚΙΟ -vs
Β-ΒAΡΕΝ ΝΑΓΚΑΣAΚΙ -
ΚΑΒΑΣAΚΙ -vs
ΡΟAΣΟ ΚΟΥΜΑΜΟΤΟ -
FK VAN -vs
ΓΚΑΝΤΖΑΣAΡ -
FC URARTU -vs
FK WEST ARMENIA -
BORADIGYAKH MOSKVA -vs
ΝΤΟΛΓΚΟΠΡΟΥΝΤΝΙ -
ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ -vs
ΣΕΛΛΙΕ & ΜΠΕΛΟΤ ΒΛΑΣΜΙΝ -
Ο Τζέιλεν Μπράουν πέταξε και έκανε πόστερ τον ΛεΜπρόν Τζείμς.
Εντυπωσιακός Τζέιλεν Μπράουν κόντρα στους Λέικερς
Ο παίκτης των Σέλτικς πάτησε γερά και έκανε πόστερ τον ΛεΜπρόν σε μια απίθανη φάση.
Απολαύστε τον!
— Boston Celtics (@celtics) January 21, 2020