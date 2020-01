Σίγουρα η πιτσιρικά φίλαθλος των Μπακς και του Γιάννη Αντετοκούνμπο δεν θα ξεχάσει τα όσα έζησε κόντρα στους Μπουλς.

Μετά το τέλος του ματς, ο Greek Freak της έδωσε τη φανέλα του και φωτογραφήθηκε μαζί της σε μια ξεχωριστή στιγμή.

Η μικρή φορούσε μια πράσινη φανέλα του Γιάννη, ενώ τώρα θα έχει στη συλλογή της και την Cream City φανέλα!

MVP on and off the court #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/CgHQ2ZrAzf

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 21, 2020