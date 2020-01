Θέλει να πάρει εκδίκηση από τους Ρόκετς ο Πολ.

Ο CP3 είναι καυτός κόντρα στην πρώην ομάδα του, αφού έχει 20 πόντους στο 2ο δωδεκάλεπτο και 27 στο ημίχρονο.

Δείτε μερικά καλάθια του παίκτη των Θάντερ.

Chris Paul erupts for 27 1st half PTS (20 in Q2) for the @okcthunder at Toyota Center! #ThunderUp pic.twitter.com/iDRZzvS8KR

