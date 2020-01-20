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ΝΒΑ: Σίμονς και Λέοναρντ οι Παίκτες της Εβδομάδας

ΝΒΑ: Σίμονς και Λέοναρντ οι Παίκτες της Εβδομάδας

ΝΒΑ: Σίμονς και Λέοναρντ οι Παίκτες της Εβδομάδας

Οι Μπεν Σίμονς και Καουάι Λέοναρντ αναδείχτηκαν Παίκτες της Εβδομάδας στο ΝΒΑ σε Ανατολή και Δύση, αντίστοιχα.  

Ο μεν Σίμονς μέτρησε 21.3 πόντους, 9.5 ριμπάουντ, 7.3 ασίστ και 1.3 κλεψίματα στο 3-1 των Σίξερς.

Σε ό,τι αφορά τον Λέοναρντ, είχε 38 πόντους, 4.7 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2.7 κλεψίματα στο 3-0 των Κλίπερς.

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