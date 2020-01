Μαϊάμι Χιτ: «Βολιδοσκοπούν» Τζρου Χόλιντεϊ, ΝτεΡόζαν και Όλντριτζ! (pic)

Όπως ανέφερε ο ρεπόρτερ των Μαϊάμι Χιτ στο Sports Illustrated, Σάντελ Ρίτσαρτσον, το Μαϊάμι έχει βολοδοσκοπήσει τους ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν, ΛαΜάρκους Όλντριτζ και Τζρου Χόλιντεϊ.

Ο μοναδικός που έχει την οψιόν για το καλοκαίρι ώστε να δοκιμάσει την free agency είναι ο ΝτεΡόζαν, ενώ τα συμβόλαια των άλλων δύο λήγουν το καλοκαίρι του 2021. Κάτι που σημαίνει ότι σε αυτές τις περιπτώσεις το Μαϊάμι θα πρέπει να «ψαχτεί» για κάποιο trade.

