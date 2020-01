O Μπιλ ξεπέρασε τον θρυλικό Άνσελντ στην 4η θέση των σκόρερ της Ουάσινγκτον! (vid)

Πριν από το ματς , ο γκαρντ της Ουάσινγκτον μετρούσε 10.608 πόντους και ήθελε 17 πόντους προκειμένου να αφήσει πίσω τον θρυλικό Άνσελντ ο οποίος είχε κλείσει την καριέρα του με 10.624 πόντους με τη φανέλα της ομάδας.

Κάτι που ο Μπράντλεϊ Μπιλ κατάφερε με ένα fade away σουτ λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου. Πλέον κυνηγάει στην 3η θέση τον παροπλισμένο λόγω τραυματισμού Τζον Ουόλ (10.879) ενώ στις δύο πρώτες θέσεις είναι οι Τζεφ Μαλόουν (11.083 πόντοι) και Έλβιν Χέις (15.551 πόντοι).

Δείτε το ιστορικό καλάθι του Μπιλ

Bradley Beal has tied Wes Unseld for 4th on our all-time scoring list! pic.twitter.com/JoojIyX2Kb

— Washington Wizards (@WashWizards) January 20, 2020