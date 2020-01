Ο σταρ των Ουίζαρντς έκλεψε την παράσταση στο ματς κόντρα στους Πίστονς, έχοντας θύμα τον Αντρέ Ντράμοντ.

Ο σέντερ των Πίστονς «έφαγε» την προσποίηση από τον Μπιλ και στη συνέχεια οι παίκτες που ήταν στον πάγκο της Ουάσινγκτον άρχισαν να... παραληρούν!

Δείτε τι έγινε!

Beal caught Drummond and the bench went CRAZY pic.twitter.com/ShE2lKcmEy

— ESPN (@espn) January 20, 2020