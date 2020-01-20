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ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑAtlanta Hawks
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Ο Γιανγκ ευστόχησε καθιστός και ο αδερφός του... πήρε push-ups! (vid)

Ο Γιανγκ ευστόχησε καθιστός και ο αδερφός του... πήρε push-ups! (vid)

Ο Γιανγκ ευστόχησε καθιστός και ο αδερφός του... πήρε push-ups! (vid)

Ο Τρέι Γιανγκ έβαλε στοίχημα με τον μικρό του αδερφό, το κέρδισε και τον έβαλε να κάνει... push-ups στο παρκέ! 

Συγκεκριμένα ο Τίμοθι Γιανγκ δεν πίστευε ότι ο Τρέι θα μπορούσε να σκοράρει καθιστός. Όμως ο σταρ των Χοκς σκόραρε και ανάγκασε τον μικρότερο αδερφό του να κάνει push-ups! 

Δείτε το απολαυστικό, αν μη τι άλλο, βίντεο.

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