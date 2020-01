Το ΝΒΑ «πάντρεψε» το παρελθόν με το παρόν και δημιούργησε ένα φοβερό βίντεο! Πώς μπορούν να συνδυαστούν στο ίδιο παρκέ ο ΛεΜπρόν με τον Μάτζικ και ο Μπερντ με τον Κέμπα;

Δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε!

Los Angeles Lakers.

Boston Celtics.

A STORIED RIVALRY.



#1 in the West @Lakers visit #4 in the East @celtics tonight at 7:30pm/et on TNT for #MLKDay action! pic.twitter.com/nvDJPHSwO2

— NBA (@NBA) January 20, 2020