ΛεΜπρον για Χάρντεν: «Ένας από τους καλύτερους σκόρερ που έχουμε δει στο παιχνίδι» (pic)

Ακουέι πολλά, άλλα δίκαια και άλλα άδικα, αλλά ο Τζέιμς Χάρντεν έχει υποστηρικτές και μάλιστα τους κορυφαίους. Ο ΛεΜπρον Τζέιμς δεν δίαστασε να αποθέωσει τον «Μούσια» παρά τα όσα ακούει εκείνος για την... επιθετικότητα του στο παρκέ. Ο «Βασιλιάς» σχολίασε ότι επιθετικά είναι ένας από τους κορυφαίους που έχει δει ποτέ το παιχνίδι.

«Είναι ένας από τους κορυφαίους σκόρερ που έχουμε δει ποτέ στο παιχνίδι», είπε ο ηγέτης του Λος Άντζελες, με την κριτική πάντως για ακόμα μια σεζόν να είναι σφοδρή για τον άσο των Ρόκετς, αφού... θυσιάζει και πάλι πολλά, για να έχει στο τέλος τις τρελές στατιστικές.

LeBron says James Harden is an all-time bucket. pic.twitter.com/t2Hrwbt7bk

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 19, 2020