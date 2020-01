Η Χάμον έπεισε τον Πόποβιτς να κάνει ένσταση, την κέρδισαν και πήραν και το παιχνίδι! (vid)

Η Μπέκι Χάμον είναι η πρώτη γυναίκα βοηθός στο ΝΒΑ, με πολλές ελπίδες να γίνει η πρώτη Νο.1 και είναι και στο πλευρό του Γκρεγκ Πόποβιτς για πολλούς λόγους, ενώ φροντίζει να το αποδεικνύει. Η βοηθός του Πόποβιτς είπε στον έμπειρο κόουτς να αμφισβητήσει το καλάθι του Μπάτλερ, που μέτρησαν οι διαιτητές, με τον Ποπ να λέει αρχικά «όχι» στην πρόταση της.

Η Χάμον επέμεινε και τελικά τον έπεισε να κάνει ένσταση, με τους Σπερς να την κερδίζουν, με το καλάθι να μην μετράει τελικά, με ένα λεπτό να μένει στο ρολόι. Η ομάδα του Σαν Αντόνιο κέρδισε την ένσταση και μετά και το παιχνίδι με τελικό σκορ 102-107.

huge assist here from Becky Hammond...she convinces Pop to challenge Jimmy Butler’s AND 1 continuation in tight game with one minute to play. Pop originally says no, then says yes. Spurs win challenge, points taken off board, and eventually win game. pic.twitter.com/CRlf2kaJDP

— Rob Perez (@WorldWideWob) January 19, 2020