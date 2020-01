Απέσυρε τον αριθμό του Κλέι Τόμπσον το Washington State (pics & vids)

Ο παίκτης των Ουόριορς, που πέρασε τρία χρόνια (2008-11) στο εν λόγω Κολέγιο κι έπαιξε σε 98 παιχνίδια (17.9π.), είδε τον αριθμό του να αποσύρεται.

Ο ίδιος ήταν πολύ συγκινημένος, ενώ στο πλευρό του ήταν και ο Στεφ Κάρι.

Η εκδήλωση έγινε στο ημίχρονο του αγώνα του Washington State και ο Κλέι Τόμπσον είπε μπροστά σε 10.380 θεατές: «Ξεπέρασε κάθε μου προσδοκία. Δεν υπάρχει αγάπη σαν αυτή εδώ. Όπου και να πάω, στους αγώνες με τους Ουόριορς, ο κόσμος μού φωνάζει "Go Cougs". Είναι ξεχωριστό. Νιώθω αυτή την ενέργεια και θέλω να μπω κι εγώ στο παρκέ να παίξω τώρα, αλλά είναι οκ να είμαι θεατής».

The 3x @NBA champ came back to Pullman and had his @WSUCougarMBB jersey retired in front of friends, family, teammates and thousands of Cougs fans. pic.twitter.com/wMPUvF0YPo

A day @KlayThompson will never forget.

What do ya say, @KlayThompson … how’s your 40 time? pic.twitter.com/aJAwBCWf9s

Today was one of those special days!

@WSUCougarMBB played w/passion & purpose. You guys won more than a game today!

@klaythompson found his way back Home! Thx for sharing your !

#WSU students in Beasley were ! 5 home games left. We need U!#GoCougs #K1ayGame pic.twitter.com/0lhm7wF2iw

— Pat Chun (@pat_chun) January 19, 2020