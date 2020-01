Σμαρτ: Έκανε ρεκόρ με 11 εύστοχα τρίποντα! (pics & vids)

Ο παίκτης των Σέλτικς έκανε το... απίστευτο, αφού ευστόχησε σε 11 τρίποντα - σε 22 προσπάθειες - κι έκανε τόσο ατομικό ρεκόρ, όσο και ομαδικό.

Το προηγούμενο ρεκόρ του Σμαρτ ήταν τα 8 εύστοχα τρίποντα που είχε βάλει στην αναμέτρηση με τους Θάντερ, στις 18 Μαρτίου το 2015.

Μάλιστα, οι 37 πόντοι που πέτυχε συνολικά, είναι το career high του στο ΝΒΑ.

Βέβαια, αυτή η «καυτή» εμφάνιση δεν συνοδεύτηκε, δυστυχώς για εκείνον, από νίκη, αφού η ομάδα της Βοστώνης ηττήθηκε (119-123).

Marcus Smart's 28 points (10-17 FG, 8-15 3-PT) also mark a new career high (26, twice) https://t.co/VdSU2pXLo9

Smart with his TENTH three of the night! pic.twitter.com/DCVVyv0qou

