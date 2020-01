Ο «Greek Freak» συνηθίζει να κάνει δώρα στους μικρούς του φιλάθλους μετά τους αγώνες, δίνοντας τους κατά κύριο λόγο τα παπούτσια του.

Μετά την νίκη επί των Νετς... πρωτοτύπησε και έδωσε την φανέλα του σε έναν πιτσιρικά, αφού πρώτα την υπέγραψε!

Δείτε την χαρά στο πρόσωπο του μικρού!

Giannis signs his game-worn jersey and gives it to a young fan #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/qwCay4in1y

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 19, 2020