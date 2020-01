Με ηγέτη τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι Μπακς πέρασαν κι από το Μπρούκλιν επικρατώντας των Νετς με 117-97.

Οι καλύτερες στιγμές από τον «Greek Freak»:

The best from The Greek Freak:

29 PTS | 12 REB | 4 AST | 1 STL | 25 MIN. pic.twitter.com/UGZiyoRnNr

