Στο προηγούμενο «επεισόδιο» ο Μπρουκ Λόπεζ είχε νικήσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σ' αυτό, πριν από το ματς με τους Νετς, ο «Greek Freak» επέστρεψε και πήρε το αίμα του πίσω χρησιμοποιώντας το «χτύπημα της κόμπρας».

Down goes Brook in Brooklyn!!!! pic.twitter.com/AHKpiTsG4c

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 18, 2020