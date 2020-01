Σε λίγες ώρες οι Τζαζ θα αντιμετωπίσουν τους Κινγκς με έναν παίκτη να επιστρέφει.

Ο Μάικ Κόνλεϊ έλειψε περίπου ένα μήνα από το παρκέ με τραυματισμό και αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής.

Just in: Jazz guard Mike Conley Jr. will return from monthlong absence Saturday vs. Kings, NBA Insider @ShamsCharania reports.

"I'm told the plan is for Conley to come off the bench in his return and have a minutes restriction." pic.twitter.com/BQfyyxAk6z

— Stadium (@Stadium) January 18, 2020