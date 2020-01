Γιανγκ: «Παρέα» με τον Τζόρνταν χάρη σε ακόμα μια 30άρα! (pic)

Συνεχίζει να εντυπωσιάζει ο Τρέι Γιανγκ.

Ο ηγέτης των Χοκς είχε 31 πόντους κόντρα στους Σπερς και έφτασε τις 30 «30άρες» σε 119 εμφανίσεις στην καριέρα του.

Ο τελευταίος παίκτης που είχε 30 ή περισσότερα ματς με 30+ πόντους στα πρώτα 120 παιχνίδια της καριέρας του ήταν ο GOAT Μάικλ Τζόρνταν

Ο Air έπαιξε μόλις 75 ματς για να φτάσει στις 30 «30άρες».

