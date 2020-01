Σίξερς: Οιωνός τίτλου το εντος έδρας ξεκίνημα τους! (pic)

Συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν στην έδρα τους οι Σίξερς.

Επικράτησαν κόντρα στους Μπουλς στη Φιλαδέλφεια και πήγαν στο 20-2 εντός έδρας. Αυτό είναι το καλύτερο ξεκίνημα τους μετά από 22 ματς από τη σεζόν 1982-83.

Τότε οι Σίξερς πήραν το πρωτάθλημα. Λέτε να δούμε τον Εμπίντ να πανηγυρίζει το καλοκαίρι.

With their win tonight against the Bulls, the Sixers improve to 20-2 at home. That's their best 22-game home start since 1982-83 (20-2) and the last time Philadelphia won the title.

Philadelphia scored 94 of their 100 points against Chicago in the half-court. pic.twitter.com/mV8YtVf0Ng

