Ο Τόμπσον αποβλήθηκε γιατί χτύπησε στα οπίσθια τον Κράουντερ! (vid)

Δεν χαρίστηκαν στον Τρίσταν Τόμπσον οι διαιτήτες, αφού τον απέβαλλαν από το παιχνίδι των Γκρίζλις με τους Καβαλίερς για ένα χτύπημα στον πισινό του Κράουντερ. Ο παίκτης των Αρκούδων πέρασε από μπροστά του την ώρα που εκτελούσε βολή και ο Τόμπσον τον χτύπησε στον πισινό, όχι όμως ιδιαίτερα επιθετικά, έτσι όπως φάνηκε από το βίντεο.

Ο Κράουντερ αντέδρασε και οι διαιτητές δίχως να το σκεφτούν έδιωξαν τον παίκτη των Καβαλίερς από το ματς.

Tristan Thompson got ejected for this pic.twitter.com/14WNwGK1SP

— ESPN (@espn) January 18, 2020