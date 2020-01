Ο παίκτης των Γκρίζλις είναι γνωστός για την ικανότητα του στα καρφώματα, αλλά αυτά που κάνει στο παρκέ δεν γίνεται να μην εντυπωσιάσουν. Ο Μοράντ, εκτός από την θεότρελη πάσα που έβγαλε κόντρα στους Καβαλίερς, απογειώθηκε για το κάρφωμα της βραδιάς. Πήρε την πάσα ψηλά, σηκώθηκε στον... Θεό και προσγειώθηκε με μυθική καρφωματάρα.

These angles of the Ja alley-oop pic.twitter.com/CTBf1hibGh

— ESPN (@espn) January 18, 2020