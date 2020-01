Μυθικός Ντόντσιτς: Ρεκόρ καριέρας με 8 τρίποντα κόντρα στους Μπλέιζερς! (vid)

Τι να πει κανείς για αυτό το παιδί από την Σλοβενία...

Ο Λούκα Ντόντσιτς πρόσθεσε στο βιογραφικό του μια ακόμα πολύ μεγάλη εμφάνιση, κόντρα στους Μπλέιζερς αυτή την φορά. Ο πιτσιρικάς είχε κέφια και φάνηκε αυτό από τον τρόπο που έπαιζε και φυσικά δεν γινόταν να μην έκανε ακόμα μια ιστορική βραδιά. από τις πολλές που όπως φαίνεται θα ακολουθήσουν.

Κόντρα στο Πόρτλαντ ο Λούκα έκανε ρεκόρ τρίποντων, με 8 εύστοχα και συνολικά μέτρησε 35 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ, με το τελευταίο του σουτ να είναι με step back που το πανηγύρισε δεόντως.

LUKA career-high 8 threes! @luka7doncic goes off for 35 PTS, 8 REB, 7 AST, 8 3PM in the @dallasmavs 4th consecutive win! #MFFL pic.twitter.com/P7MKJGX1d0

— NBA (@NBA) January 18, 2020