ΌΛΑ ΤΑ LIVESCORE
TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • TOP ΑΓΩΝΕΣ
  • SUPER LEAGUE 1
  • PREMIER LEAGUE
  • LALIGA SANTANDER
  • SERIE A
  • BUNDESLIGA
  • EKO BASKET LEAGUE
  • NBA
  • FOOTBALL LEAGUE
  • SÜPER LIG
  • LIGA ENDESA
  • LEGA A
  • A1 VOLLEY
  • CHAMPIONS LEAGUE
  • TENNIS
  • CLUB FRIENDLY

  • 1. FC KOLN -

    vs

    ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -

    vs

    ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -

    vs

    ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -

    vs

    ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΜAΙΝΤΖ -

    vs

    ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΛΕΙΨΙΑ -

    vs

    ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΙAΛΥΣΟΣ -

    vs

    ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -

    vs

    ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -

    vs

    ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΖΕΝΙΤ ΚΑΖAΝ -

    vs

    ΓΙΑΣΤΡΖΕΜΠΣΚΙ ΒΕΓΚΙΕΛ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑρχικήΜπάσκετΝΒΑ
ΔΕΙΤΕ ΤΑ LIVE

Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr

Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr

Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr

Μόλις δύο διπλά είχαμε στο ΝΒΑ το βράδυ της Παρασκευής, με τις έδρες να σπάνε πολύ δύσκολα! Δείτε όλα τα αποτελέσματα.

Τα αποψινά αποτελέσματα

02:00 Πέισερς-Τίμπεργουλβς 116-114
02:00 Σίξερς-Μπουλς 100-89
02:00 Ράπτορς-Ουίζαρντς 140-111
03:00 Γκρίζλις-Καβς 113-109
03:00 Θάντερ-Χιτ 108-115
03:30 Σπερς-Χοκς 120-121
04:30 Μάβερικς-Μπλέιζερς 120-112
 

Tags

Περισσοτερα Αρθρα

Μπάσκετ

Σπερς-Χοκς 120-121

Μπάσκετ

Θάντερ - Χιτ 108-115

Μπάσκετ

Γκρίζλις-Καβς 113-109

Μπάσκετ

Πέισερς - Τίμπεργουλβς 116-114

Μπάσκετ

Ράπτορς - Ουίζαρντς 140-111

Μπάσκετ

Σίξερς - Μπουλς 100-89

Best of internet