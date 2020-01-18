Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ στο gazzetta.gr

Τα αποψινά αποτελέσματα
02:00 Πέισερς-Τίμπεργουλβς 116-114
02:00 Σίξερς-Μπουλς 100-89
02:00 Ράπτορς-Ουίζαρντς 140-111
03:00 Γκρίζλις-Καβς 113-109
03:00 Θάντερ-Χιτ 108-115
03:30 Σπερς-Χοκς 120-121
04:30 Μάβερικς-Μπλέιζερς 120-112
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 89vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 96vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 94vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 90
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 81vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 86
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 101vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 85vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 2vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΛΚΕ 2vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΓΚΑΝΕΣ 0vs
ΧΕΤAΦΕ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1vs
ΑΕΚ 1
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΟΦΗ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -vs
ΓΟΥΛΒΣ -
ΑΡΣΕΝΑΛ -vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -vs
ΕΒΕΡΤΟΝ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -vs
ΤΣΕΛΣΙ -
ΛΕΒAΝΤΕ -vs
ΑΛΑΒΕΣ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -vs
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -
ΕΙΜΠAΡ -vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΛAΤΣΙΟ -vs
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ -
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ -vs
ΤΟΡΙΝΟ -
ΝAΠΟΛΙ -vs
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ -
1. FC KOLN -vs
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -vs
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -vs
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -
ΜAΙΝΤΖ -vs
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -
ΛΕΙΨΙΑ -vs
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ -
ΑΡΗΣ -vs
ΛAΡΙΣΑ -
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT -vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ -
ΑΕΚ -vs
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ -
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 100vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 89
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ 140vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 111
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 116vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ 113vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ 109
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 108vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ 115
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 120vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ 121
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ 120vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 112
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -
ΙAΛΥΣΟΣ -vs
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -
ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ -vs
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ -
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -vs
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ -
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ -
ZARAGOZA -vs
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ -
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -vs
JOVENTUT BADALONA -
REAL BETIS -vs
UNICAJA -
ΤΡΕΝΤΟ -vs
REGGIANA -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ORIORA PISTOIA -
DE LONGHI TREVISO -vs
VANOLI BAS. CREMONA -
UMANA REYER VENEZIA -vs
FORTITUDO BOLOGNA -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -
ΚΗΦΙΣΙA -vs
ΟΦΗ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -
ΖΕΝΙΤ ΚΑΖAΝ -vs
ΓΙΑΣΤΡΖΕΜΠΣΚΙ ΒΕΓΚΙΕΛ -
LIVE
ΤΡΟΥΝΓΚΕΛΙΤΙ ΜAΡΚΟ 1vs
ΓΚΙΟΥΣΤΙΝΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 1
LIVE
ΝΤΟΝΣΚΟΙ ΕΒΓΕΝΙ 0vs
ΣΑΦΤΓΟΥAΤ ΜΟΧAΜΕΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΟΛΑ ΜΑΤΕΟ 0vs
ΤΑΜΠΙΛΟ ΑΛΕΧAΝΤΡΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΤΣΙΑΡΕΤΟ ΕΛΙΖΑΜΠΕΤΑ 2vs
ΜΑΡΤΙΝΚΟΒΑ ΤΕΡΕΖΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ANNA KALINSKAYA 2vs
WANG XINYU 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΜΠΙΝΟ ΝAΟ 2vs
LARA ARRUABARRENA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΙAΒΑ ΝΤΕΣΤAΝΕ 0vs
ΛΟΤΝΕΡ ΑΝΤΟΝΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΟΒΑΚ ΝΤΕΝΙΣ 2vs
ΜΟΡΙΓΙΑ ΧΙΡΟΚΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
GREETJE MINNEN 2vs
ΧAΑΣ ΜΠAΡΜΠΑΡΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΟΥΡΓΚΕ ΜΑΤΙΑΣ 0vs
ΒΙΛΕΛΑ ΜΑΡΤΙΝΕΘ ΜAΡΙΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
LEYLAH FERNANDEZ 2vs
ΛAΟ ΝΤΑΝΙΕΛΕ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ 0vs
DANIEL ELAHI GALAN 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΟΠΕΖΑΝΣ ΚΙΜΕΡ 0vs
ΕΟΥΜΠΑΝΚΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΙΛΟΓΕΒΙΤΣ ΝΙΚΟΛΑ 0vs
ΧAΛΙΣ ΚΟΥΕΝΤΙΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΧΛΙAΝΤΣΕΒΑ ΝΑΤAΛΙΑ 0vs
ΓΙΟΥΒΑΝ ΚAΓΙΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΡAΤΣΕΒΑ ΒΑΡΒAΡΑ 0vs
ΛAΡΣΟΝ ΤΖΟAΝΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΝΧΕΤΡΙΤ ΕΛΙΟΤ 2vs
ΠΟΠΚΟ ΝΤΜΙΤΡΙ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΡΙΕΚΣΠΟΥΡ ΤΑΛΟΝ 2vs
ΜΟΥΣΕΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΙΚΕΡΙ ΣΑΣΙΑ 0vs
BARBORA KREJCIKOVA 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΚΝAΛΙ ΚAΤΙ 2vs
ELENA GABRIELA RUSE 0
ILOPANECO -vs
CANGREJERA FC -
ROCHEDALE ROVERS -vs
BRISBANE CITY -
SUHAYA BALKA -vs
FC HIRNYK KRYVYI U19 -
ΠΙΟΥΝΙΚ ΕΡΕΒAΝ -vs
ΣΙΡAΚ -
ΕΛAΝΑ ΤΟΡΟΥΝ -vs
NIELBA WAGROWIEC -
SKRA ΤΣΕΣΤΟΤΣΟΒΑ -vs
ΣΤΑΛ ΜΠΡΖΕΓΚ -
GKS KATOWICE -vs
GORNIK II ZABRZE -
ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ -vs
ΓΚΣ ΓΙAΣΤΡΕΜΠΙ -
ΓΚΡΙΦ ΒΕΙΧΕΡΟΒΟ -vs
GWARDIA KOSZALIN -
ΣΑΝΤΕΤΣΙΑ -vs
ΣΤΑΛ ΡΖΕΣΖΟΒ -
ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ -vs
ΚΣΖΟ ΟΣΤΡΟΒΙΤΣΕ -
JAROTA JAROCIN -vs
ΠΟΛΟΝΙΑ ΣΡΟΝΤΑ ΒΙΕΛΚΟΠΟΛΣΚΑ -
ΜΠΛΕΚΙΤΝΙ ΣΤΑΡΓΚAΡΝΤ Σ. -vs
ΚΟΣΖΑΛΙΝ U19 -
ΜΠAΝΙΚ ΟΣΤΡAΒΑ -vs
ZILINA -
Μόλις δύο διπλά είχαμε στο ΝΒΑ το βράδυ της Παρασκευής, με τις έδρες να σπάνε πολύ δύσκολα! Δείτε όλα τα αποτελέσματα.
Τα αποψινά αποτελέσματα
02:00 Πέισερς-Τίμπεργουλβς 116-114
02:00 Σίξερς-Μπουλς 100-89
02:00 Ράπτορς-Ουίζαρντς 140-111
03:00 Γκρίζλις-Καβς 113-109
03:00 Θάντερ-Χιτ 108-115
03:30 Σπερς-Χοκς 120-121
04:30 Μάβερικς-Μπλέιζερς 120-112