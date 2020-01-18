Το ΝΒΑ live στο gazzetta.gr

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  • ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -

    vs

    ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -

    vs

    ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -

    vs

    ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΜAΙΝΤΖ -

    vs

    ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • 1. FC KOLN -

    vs

    ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΛΕΙΨΙΑ -

    vs

    ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ -

    vs

    ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ -

    vs

    ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ -

    ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  • ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ -

    vs

    ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -

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  • ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -

    vs

    ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ -

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  • ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -

    vs

    ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ -

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  • ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ -

    vs

    ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ -

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  • ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -

    vs

    ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ -

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  • ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -

    vs

    ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -

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  • ΙAΛΥΣΟΣ -

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    ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -

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  • ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -

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    ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -

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  • ΖΕΝΙΤ ΚΑΖAΝ -

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    ΓΙΑΣΤΡΖΕΜΠΣΚΙ ΒΕΓΚΙΕΛ -

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  • ΒΙΟΛΑ ΜΑΤΕΟ -

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    ΤΑΜΠΙΛΟ ΑΛΕΧAΝΤΡΟ -

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  • ΚΟΤΣΙΑΡΕΤΟ ΕΛΙΖΑΜΠΕΤΑ -

    vs

    ΜΑΡΤΙΝΚΟΒΑ ΤΕΡΕΖΑ -

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  • ΜΠΟΥΡΓΚΕ ΜΑΤΙΑΣ -

    vs

    ΒΙΛΕΛΑ ΜΑΡΤΙΝΕΘ ΜAΡΙΟ -

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Oι Χιτ κοντράρονται με τους Θάντερ, ενώ οι Μάβερικς παίζουν με τους Μπλέιζερς. Δείτε την εξέλιξη όλων των ματς του ΝΒΑ στο gazzetta.gr.

Οι αποψινοί αγώνες

02:00 Πέισερς-Τίμπεργουλβς
02:00 Σίξερς-Μπουλς
02:00 Ράπτορς-Ουίζαρντς
03:00 Γκρίζλις-Καβς
03:00 Θάντερ-Χιτ
03:30 Σπερς-Χοκς
04:30 Μάβερικς-Μπλέιζερς
 

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