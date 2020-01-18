Το ΝΒΑ live στο gazzetta.gr

Οι αποψινοί αγώνες
02:00 Πέισερς-Τίμπεργουλβς
02:00 Σίξερς-Μπουλς
02:00 Ράπτορς-Ουίζαρντς
03:00 Γκρίζλις-Καβς
03:00 Θάντερ-Χιτ
03:30 Σπερς-Χοκς
04:30 Μάβερικς-Μπλέιζερς
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 89vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 72
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 96vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 94vs
KIROLBET ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 90
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 81vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 86
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 101vs
ΛΥΩΝ-ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 74
ΤΕΛΙΚΟ
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 85vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 94
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ 2vs
ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 4
ΤΕΛΙΚΟ
ΣAΛΚΕ 2vs
ΓΚΛAΝΤΜΠΑΧ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΓΚΑΝΕΣ 0vs
ΧΕΤAΦΕ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1vs
ΑΕΚ 1
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΟΦΗ -
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ -vs
ΤΟΤΕΝΑΜ -
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -vs
ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ -
ΜΠΡAΙΤΟΝ & ΧΟΒ ΑΛΜΠΙΟΝ -vs
ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ -
ΣΑΟΥΘAΜΠΤΟΝ -vs
ΓΟΥΛΒΣ -
ΑΡΣΕΝΑΛ -vs
ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. -
ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ -vs
ΕΒΕΡΤΟΝ -
ΜAΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ -vs
ΚΡΙΣΤΑΛ ΠAΛΑΣ -
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ -vs
ΤΣΕΛΣΙ -
ΛΕΒAΝΤΕ -vs
ΑΛΑΒΕΣ -
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -vs
ΣΕΒΙΛΛΗ -
ΟΣΑΣΟΥΝΑ -vs
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -
ΕΙΜΠAΡ -vs
ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ -
ΛAΤΣΙΟ -vs
ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ -
ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ -vs
ΤΟΡΙΝΟ -
ΝAΠΟΛΙ -vs
ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ -
ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ -vs
ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ -
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -vs
ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ -
ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ -vs
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -
ΜAΙΝΤΖ -vs
ΦΡAΙΜΠΟΥΡΓΚ -
1. FC KOLN -vs
ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ -
ΛΕΙΨΙΑ -vs
ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΡΕΘΥΜΝΟ CRETAN KING -vs
ΗΡΑΚΛΗΣ -
ΑΡΗΣ -vs
ΛAΡΙΣΑ -
ΛΑΥΡΙΟ MEGABOLT -vs
ΚΟΛΟΣΣΟΣ -
ΠΑΟΚ -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ -
ΑΕΚ -vs
ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΛΗΜΝΟΥ -
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ -vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ -
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ -vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ -
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ -vs
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ -
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ -vs
ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΤΙΜΠΕΡΓΟΥΛΒΣ -
ΜΕΜΦΙΣ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -vs
ΚΛΙΒΕΛΑΝΤ ΚΑΒΑΛΙΕΡΣ -
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -vs
ΜΑΙAΜΙ ΧΙΤ -
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ -vs
ΑΤΛAΝΤΑ ΧΟΚΣ -
ΝΤAΛΑΣ ΜAΒΕΡΙΚΣ -vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ -
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -
ΙAΛΥΣΟΣ -vs
ΠΑΕ ΑΙΓAΛΕΩ -
ΑΟ ΚΑΒAΛΑ -vs
ΕΝΩΣΗ ΠΑΝΑΣΠΡ. ΔΟΞΑΣ -
ΙΕΡAΠΕΤΡΑΣ -vs
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ -
ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ -vs
ΚΑΙΣΕΡΙΣΠΟΡ -
ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ -vs
ΜΑΛAΤΙΑ ΣΠΟΡ -
ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΤΕΝΕΡΙΦΗ -vs
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ -
ZARAGOZA -vs
ΓΚΡΑΝ ΚΑΝAΡΙΑ -
ΜΠΟΥΡΓΟΣ -vs
JOVENTUT BADALONA -
REAL BETIS -vs
UNICAJA -
ΤΡΕΝΤΟ -vs
REGGIANA -
ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ -vs
ORIORA PISTOIA -
DE LONGHI TREVISO -vs
VANOLI BAS. CREMONA -
UMANA REYER VENEZIA -vs
FORTITUDO BOLOGNA -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ -
ΚΗΦΙΣΙA -vs
ΟΦΗ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ -vs
ΕΛΠΙΔΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -
ΖΕΝΙΤ ΚΑΖAΝ -vs
ΓΙΑΣΤΡΖΕΜΠΣΚΙ ΒΕΓΚΙΕΛ -
ILOPANECO -vs
CANGREJERA FC -
ROCHEDALE ROVERS -vs
BRISBANE CITY -
SUHAYA BALKA -vs
FC HIRNYK KRYVYI U19 -
ΠΙΟΥΝΙΚ ΕΡΕΒAΝ -vs
ΣΙΡAΚ -
SKRA ΤΣΕΣΤΟΤΣΟΒΑ -vs
ΣΤΑΛ ΜΠΡΖΕΓΚ -
GKS KATOWICE -vs
GORNIK II ZABRZE -
ΠΙΑΣΤ ΓΚΛΙΒΙΤΣΕ -vs
ΓΚΣ ΓΙAΣΤΡΕΜΠΙ -
ΓΚΡΙΦ ΒΕΙΧΕΡΟΒΟ -vs
GWARDIA KOSZALIN -
ΕΛAΝΑ ΤΟΡΟΥΝ -vs
NIELBA WAGROWIEC -
ΣΑΝΤΕΤΣΙΑ -vs
ΣΤΑΛ ΡΖΕΣΖΟΒ -
JAROTA JAROCIN -vs
ΠΟΛΟΝΙΑ ΣΡΟΝΤΑ ΒΙΕΛΚΟΠΟΛΣΚΑ -
ΜΠΛΕΚΙΤΝΙ ΣΤΑΡΓΚAΡΝΤ Σ. -vs
ΚΟΣΖΑΛΙΝ U19 -
ΝΙΕΤΣΙΕΤΖΑ -vs
ΚΣΖΟ ΟΣΤΡΟΒΙΤΣΕ -
ΜΠAΝΙΚ ΟΣΤΡAΒΑ -vs
ZILINA -
ΒΙΟΛΑ ΜΑΤΕΟ -vs
ΤΑΜΠΙΛΟ ΑΛΕΧAΝΤΡΟ -
ΚΟΤΣΙΑΡΕΤΟ ΕΛΙΖΑΜΠΕΤΑ -vs
ΜΑΡΤΙΝΚΟΒΑ ΤΕΡΕΖΑ -
ΜΠΟΥΡΓΚΕ ΜΑΤΙΑΣ -vs
ΒΙΛΕΛΑ ΜΑΡΤΙΝΕΘ ΜAΡΙΟ -
ANNA KALINSKAYA -vs
WANG XINYU -
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ -vs
DANIEL ELAHI GALAN -
ΝΟΒΑΚ ΝΤΕΝΙΣ -vs
ΜΟΡΙΓΙΑ ΧΙΡΟΚΙ -
GREETJE MINNEN -vs
ΧAΑΣ ΜΠAΡΜΠΑΡΑ -
ΑΙAΒΑ ΝΤΕΣΤAΝΕ -vs
ΛΟΤΝΕΡ ΑΝΤΟΝΙΑ -
LEYLAH FERNANDEZ -vs
ΛAΟ ΝΤΑΝΙΕΛΕ -
ΚΟΠΕΖΑΝΣ ΚΙΜΕΡ -vs
ΕΟΥΜΠΑΝΚΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ -
ΧΙΜΠΙΝΟ ΝAΟ -vs
LARA ARRUABARRENA -
ΤΡΟΥΝΓΚΕΛΙΤΙ ΜAΡΚΟ -vs
ΓΚΙΟΥΣΤΙΝΟ ΛΟΡΕΝΤΖΟ -
ΓΚΡAΤΣΕΒΑ ΒΑΡΒAΡΑ -vs
ΛAΡΣΟΝ ΤΖΟAΝΝΑ -
ΝΤΟΝΣΚΟΙ ΕΒΓΕΝΙ -vs
ΣΑΦΤΓΟΥAΤ ΜΟΧAΜΕΝΤ -
ΓΚΡΙΕΚΣΠΟΥΡ ΤΑΛΟΝ -vs
ΜΟΥΣΕΤΙ ΛΟΡΕΝΤΖΟ -
ΜΠΕΝΧΕΤΡΙΤ ΕΛΙΟΤ -vs
ΠΟΠΚΟ ΝΤΜΙΤΡΙ -
ΜΙΛΟΓΕΒΙΤΣ ΝΙΚΟΛΑ -vs
ΧAΛΙΣ ΚΟΥΕΝΤΙΝ -
ΒΙΚΕΡΙ ΣΑΣΙΑ -vs
BARBORA KREJCIKOVA -
ΜΑΚΝAΛΙ ΚAΤΙ -vs
ELENA GABRIELA RUSE -
ΒΙΧΛΙAΝΤΣΕΒΑ ΝΑΤAΛΙΑ -vs
ΓΙΟΥΒΑΝ ΚAΓΙΑ -
Oι Χιτ κοντράρονται με τους Θάντερ, ενώ οι Μάβερικς παίζουν με τους Μπλέιζερς. Δείτε την εξέλιξη όλων των ματς του ΝΒΑ στο gazzetta.gr.
Οι αποψινοί αγώνες
02:00 Πέισερς-Τίμπεργουλβς
02:00 Σίξερς-Μπουλς
02:00 Ράπτορς-Ουίζαρντς
03:00 Γκρίζλις-Καβς
03:00 Θάντερ-Χιτ
03:30 Σπερς-Χοκς
04:30 Μάβερικς-Μπλέιζερς